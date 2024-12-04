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الأمير الحسن بن طلال والرئيس علي ناصر محمد يوقعان مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

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الأمير الحسن بن طلال والرئيس علي ناصر محمد يوقعان مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

الأمير الحسن بن طلال والرئيس علي ناصر محمد يوقعان مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:44 مساءً - كلمتك/خاص:

في أجواء من التفاهم والأمل التقى وفد من مجموعة السلام العربي برئاسة الرئيس علي ناصر محمد مع الامانة العامة لمنتدى الفكر العربي برئاسة سمو الأمير الحسن بن طلال في مقر المنتدى بعمّان، وذلك بحضور نخبة متميزة من أعضاء المنتدى والمجموعة.

وبعد ان استمع الجميع الى محاضرة قيّمة لسمو الأمير الحسن بن طلال، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنتدى والمجموعة، وقعها كل من سمو الأمير الحسن بن طلال مؤسس وراعي ورئيس منتدى الفكر العربي والرئيس علي ناصر محمد رئيس مجموعة السلام العربي؛ تضمنت التعاون في كل ما يتعلق بأهدافهما المشتركة التي
تصب في خدمة السلام والقضايا العربية ذات الصلة من خلال عقد اجتماعات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، وذلك عبر تشكيل لجنة فنية للمتابعة وتنفيذ البرامج المشتركة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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