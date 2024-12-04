الأمير الحسن بن طلال والرئيس علي ناصر محمد يوقعان مذكرة تفاهم - أخبار كلمتك

في أجواء من التفاهم والأمل التقى وفد من مجموعة السلام العربي برئاسة الرئيس علي ناصر محمد مع الامانة العامة لمنتدى الفكر العربي برئاسة سمو الأمير الحسن بن طلال في مقر المنتدى بعمّان، وذلك بحضور نخبة متميزة من أعضاء المنتدى والمجموعة.

وبعد ان استمع الجميع الى محاضرة قيّمة لسمو الأمير الحسن بن طلال، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنتدى والمجموعة، وقعها كل من سمو الأمير الحسن بن طلال مؤسس وراعي ورئيس منتدى الفكر العربي والرئيس علي ناصر محمد رئيس مجموعة السلام العربي؛ تضمنت التعاون في كل ما يتعلق بأهدافهما المشتركة التي

تصب في خدمة السلام والقضايا العربية ذات الصلة من خلال عقد اجتماعات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، وذلك عبر تشكيل لجنة فنية للمتابعة وتنفيذ البرامج المشتركة.