شكا مواطنون من استمرار الجبايات التي وصلت الى المواطنين.
وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فانه بات عليهم دفع ٢٠٠ ريال للمطاعم في المنصورة بعدن فوق فاتورة الطعام اكانت داخل المطعم او سفري حيث ان السلطات تاخذ ٢٠٠ ريال على الكل بحجة السياحة
واشاروا الى ان الجبايات بعدن طالت كل شيء حيث يتبقى فقط ان تفرض جباية لتنفس الهواء.
فرض ٢٠٠ ريال على المواطنين بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مواطنون من استمرار الجبايات التي وصلت الى المواطنين.
شكا مواطنون من استمرار الجبايات التي وصلت الى المواطنين.
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