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فرض ٢٠٠ ريال على المواطنين بعدن - أخبار كلمتك

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فرض ٢٠٠ ريال على المواطنين بعدن - أخبار كلمتك

فرض ٢٠٠ ريال على المواطنين بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مواطنون من استمرار الجبايات التي وصلت الى المواطنين.
وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فانه بات عليهم دفع ٢٠٠ ريال للمطاعم في المنصورة بعدن فوق فاتورة الطعام اكانت داخل المطعم او سفري حيث ان السلطات تاخذ ٢٠٠ ريال على الكل بحجة السياحة 
واشاروا الى ان الجبايات بعدن طالت كل شيء حيث يتبقى فقط ان تفرض جباية لتنفس الهواء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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