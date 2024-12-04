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البركاني يضع إكليل الزهور في فردوس شهداء المقاومة الوطنية - أخبار كلمتك

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البركاني يضع إكليل الزهور في فردوس شهداء المقاومة الوطنية - أخبار كلمتك

البركاني يضع إكليل الزهور في فردوس شهداء المقاومة الوطنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - كلمتك/ خاص

وضع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن صادق دويد إكليل الزهور في فردوس شهداء المقاومة الوطنية بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا.

وقرأ البركاني ودويد الفاتحة على أرواح شهداء الجمهورية الذين ارتقوا في سياق معركة الخلاص الوطني ضد المشروع التوسعي الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما جدد البركاني التأكيد بأن ثورة رواها الزعيم علي عبدالله بدمه، لن تتوقف إلا بتحقيق كامل أهدافها والمتمثلة باستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء وإعادة اليمن إلى حاضنته العربية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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