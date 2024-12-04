البركاني يضع إكليل الزهور في فردوس شهداء المقاومة الوطنية - أخبار كلمتك

وضع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن صادق دويد إكليل الزهور في فردوس شهداء المقاومة الوطنية بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا.
وقرأ البركاني ودويد الفاتحة على أرواح شهداء الجمهورية الذين ارتقوا في سياق معركة الخلاص الوطني ضد المشروع التوسعي الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية.
كما جدد البركاني التأكيد بأن ثورة رواها الزعيم علي عبدالله بدمه، لن تتوقف إلا بتحقيق كامل أهدافها والمتمثلة باستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء وإعادة اليمن إلى حاضنته العربية.
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