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رئيس مجلس القيادة يزور واحة شهداء دولة الإمارات - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يزور واحة شهداء دولة الإمارات - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يزور واحة شهداء دولة الإمارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - كلمتك/ خاص

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، "واحة الكرامة" في العاصمة الاماراتية ابوظبي الذي يعد معلماً حضارياً بارزاً لتجسيد بطولات وتضحيات شهداء الامارات من اجل عزة وكرامة وطنهم، وامتهم في الداخل والخارج.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير دولة الامارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

ووضع فخامة الرئيس اكليلاً من الزهور امام نصب الشهيد في واحة الكرامة، وتجول في اقسامها، واستمع من المعنيين الى شرح حول محتويات الواحة التي تقع على مساحة 46 الف متر مربع، حيث يضم الى جانب نصب الشهيد، جناح الشرف، وميدان الفخر، اضافة الى  مركز متميز للزوار، لتعد واحدة من ابرز معالم الهندسة المعمارية والمقاصد السياحية التي تستهوي الملايين حول العالم. 

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة له بسجل الزيارات، عن عظيم وامتنان وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا، لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة، الذين جادوا وما يزالون بأرواحهم الطاهرة في سبيل نصرة الشعب اليمني، و الدفاع عن مكتسباته الوطنية، وهويته العربية، وردع انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وقال الرئيس "ان تضحيات الجيش الاماراتي التي كان احدثها استشهاد الرقيب محمد الخييلي بعد سنوات من اصابته في معارك العزة والكرامة، والمواقف المشرفة لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة، ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية اليمنية، لتضاف الى سجل حافل بالعطاء على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

واضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي" ان واحة الكرامة كصرح حضاري شامخ، هي تجسيد لواحدية المصير المشترك بين الجمهورية اليمنية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والمواقف الاخوية الاصيلة للدولة الشقيقة في الماضي والحاضر، والمستقبل".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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