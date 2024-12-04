إيطاليا تعلن تعيين سفيراً لها لدى اليمن - أخبار كلمتك

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن بلاده عينت سفيراً جديداً لدى اليمن كدليل على دعم سلطاتها الشرعية.

وقال وزير الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء الايطالية ((ANSA "لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تعيين سفير إيطالي لإعطاء إشارة القرب من السلطات الشرعية في البلاد الحليفة لدول الخليج، في حين أن الحرب كما تعلمون مستمرة”.

واضاف تاجاني “عندما تدرك إيران أنه لن يكون من المناسب مواصلة الهجوم، فإن الحوثيين سيتوقفون أيضاً عن شن الهجمات”.