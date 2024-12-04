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إيطاليا تعلن تعيين سفيراً لها لدى اليمن - أخبار كلمتك

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إيطاليا تعلن تعيين سفيراً لها لدى اليمن - أخبار كلمتك

إيطاليا تعلن تعيين سفيراً لها لدى اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - كلمتك/ سبأ

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن بلاده عينت سفيراً جديداً لدى اليمن كدليل على دعم سلطاتها الشرعية.

وقال وزير الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء الايطالية ((ANSA "لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تعيين سفير إيطالي لإعطاء إشارة القرب من السلطات الشرعية في البلاد الحليفة لدول الخليج، في حين أن الحرب كما تعلمون مستمرة”.

واضاف تاجاني “عندما تدرك إيران أنه لن يكون من المناسب مواصلة الهجوم، فإن الحوثيين سيتوقفون أيضاً عن شن الهجمات”.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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