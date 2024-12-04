وزير سابق: جعلت جماعة الحوثي معاناة الشعب اليمني جزء أصيل من مشروعها الهمجي - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : بتواجدهاواحتلالها لعدد من المحافظات جعلت الميليشيات الحوثية معاناة الشعب اليمني جزء اصيل من مشروعها الهمجي الايراني الهدف والمنشاء وبقصور الجانب الاعلامي للشرعية وعجزه عن ايصال ماساة الشعب اليمني بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية جعل العالم ودوله المتحضرة تتاخر عن فهم الميليشيات الحوثية ومنهجها ومشروعها.
واضاف: مؤخرا بدائت الصورة تتضح للعالم فبدائت الدول في التسابق لتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة ارهابية.
وتابع: اربع دول هامة تقوم بالتصنيف للميليشيات الحوثية كجماعة ارهابية( كندا .. استراليا .. نيوزلندا .. امريكا)
واختتم: ويتطلب الامر جهدا اعلاميا وديبلوماسيا من قبل الشرعية لتوسيع رفض الميليشيات الحوثية وانقلابها عالميا..
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