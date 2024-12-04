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وزير سابق: جعلت جماعة الحوثي معاناة الشعب اليمني جزء أصيل من مشروعها الهمجي - أخبار كلمتك

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وزير سابق: جعلت جماعة الحوثي معاناة الشعب اليمني جزء أصيل من مشروعها الهمجي - أخبار كلمتك

وزير سابق: جعلت جماعة الحوثي معاناة الشعب اليمني جزء أصيل من مشروعها الهمجي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : ‏بتواجدهاواحتلالها لعدد من المحافظات جعلت الميليشيات الحوثية معاناة الشعب اليمني جزء اصيل من مشروعها الهمجي الايراني الهدف والمنشاء وبقصور الجانب الاعلامي للشرعية وعجزه عن ايصال ماساة الشعب اليمني بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية جعل العالم ودوله المتحضرة تتاخر عن فهم الميليشيات الحوثية ومنهجها ومشروعها.

واضاف: مؤخرا بدائت الصورة تتضح للعالم فبدائت الدول في التسابق لتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة ارهابية.

وتابع: اربع دول هامة تقوم بالتصنيف للميليشيات الحوثية كجماعة ارهابية( كندا .. استراليا .. نيوزلندا .. امريكا)

واختتم: ويتطلب الامر جهدا اعلاميا وديبلوماسيا من قبل الشرعية لتوسيع رفض الميليشيات الحوثية وانقلابها عالميا..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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