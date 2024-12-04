صحفي يكشف عن تعرضه لصدمة مدوية حين وجد القات بهذا المكان - أخبار كلمتك

كشف صحفي يمني بارز عن تعرضه لصدمة مدوية مؤخرا .

وقال الصحفي محمد اسماعيل بأنه قدم خدمة إيصال أمر ما لأحدهم من اليمن إلى الأردن الا أنها تفاجئ بمحتوى الرسالة.

واضاف اسماعيل: صديق وأخ تعتقده تقدم له خدمة بايصال رسالة له من اليمن إلى الأردن ، وتكتشف انه وضع لك قات في الرسالة بصورة لا يمكن تتوقعها، وبعد ما تكتشف تتكلم معاه، ويقول لك عادي خذه ما بيجرى فيك شي .

وتساءل : إلى اي مستوى من الوقاحة وصلنا يا رب .

واختتم: نصيحة لا تحمل رسالة مطلقا ، وان كان لابد ، افحصها جيدا ولو كانت الرسالة من اقرب الناس اليك .