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صحفي يكشف عن تعرضه لصدمة مدوية حين وجد القات بهذا المكان - أخبار كلمتك

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صحفي يكشف عن تعرضه لصدمة مدوية حين وجد القات بهذا المكان - أخبار كلمتك

صحفي يكشف عن تعرضه لصدمة مدوية حين وجد القات بهذا المكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف صحفي يمني بارز عن تعرضه لصدمة مدوية مؤخرا .

وقال الصحفي محمد اسماعيل بأنه قدم خدمة إيصال أمر ما لأحدهم من اليمن إلى الأردن الا أنها تفاجئ بمحتوى الرسالة.

واضاف اسماعيل: صديق وأخ تعتقده تقدم له خدمة بايصال رسالة له من اليمن إلى الأردن  ، وتكتشف انه وضع لك قات في الرسالة بصورة لا يمكن تتوقعها، وبعد ما تكتشف تتكلم معاه، ويقول لك عادي خذه ما بيجرى فيك شي . 

وتساءل : إلى اي مستوى من الوقاحة وصلنا يا رب . 

واختتم: نصيحة لا تحمل رسالة مطلقا ، وان كان لابد ، افحصها جيدا ولو كانت الرسالة من اقرب الناس اليك .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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