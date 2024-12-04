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رئيس البنك الاهلي في عدن يشكر اسرائيل ويوضح الاسباب - أخبار كلمتك

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رئيس البنك الاهلي في عدن يشكر اسرائيل ويوضح الاسباب - أخبار كلمتك

رئيس البنك الاهلي في عدن يشكر اسرائيل ويوضح الاسباب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

كتب د.محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني مقالا جاء فيه:

شكرا اسرائيل

      قامت اسرائيل بضرب ذراعي ايران في كل من قطاع غزة ولبنان، وهو الامر الذي زعزع النفوذ الايراني. الامر الذي سوف يسهل قطع بقية اذرع ايران، في كل من سوريا والعراق واليمن.

  وتكمن اهمية قطع اذرع ايران، في ان ذلك سوف يساهم في تسهيل حل اعقد المشكلات السياسية في المنطقه. وذلك من خلال :--  

1-- حل قضية لبنان، باستعادة سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني. وذلك بتطبيق قرار مجلس الامن رقم ( 1701 )، الذي تمت الموافقه عليه من قبل كافة ممثل القوى السياسية في الحكومه اللبنانية. لكن ( حزب الله ) استخدم القوة لعرقلة تنفيذ هذا القرار، لاكثر من ( 18 عام ).

2-- حل قضية سوريا، واحلال السلام، والاستقرار فيها، من خلال تقاسم السلطه، بين السلطه والمعارضة، وفقا لقرار مجلس الامن رقم ( 2254 ). وهو القرار، الذي تم عرقلة تنفيذه من قبل ( نظام الاسد ).

3-- حل قضية العراق، واستعادة النظام والقانون، بتطبيق دستور 2005م، وهو ما تم عرقله تنفيذه بسبب تدخل ايران ودعم اذرعها المتعدده في العراق.

4-- حل قضية اليمن، واحلال السلام والاستقرار فيه. وذلك بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 2216 ). وهو القرار الذي تم عرقلة تنفيذه من قبل ( الحوثي )، منذ اصداره في ابريل 2015م. اي لاكثر من 9 سنوات.

5-- حل قضية فلسطين، وفقا ( لاتفاق اوسلو ) وهو الحل الذي تم عرقلة تنفيذه من قبل حركة ( حماس )، منذ عام 1993م. اي لاكثر من 31 عام.

   وهكذا فان ما قامت به اسرائيل، من ضرب لحركة ( حماس )، و ( حزب الله )، كان عمل ايجابي تستحق عليه الشكر والتقدير.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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