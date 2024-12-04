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صنعاء تعلن استعدادها لمواصلة العمل مع السعودية لإغلاق هذه الملفات - أخبار كلمتك

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صنعاء تعلن استعدادها لمواصلة العمل مع السعودية لإغلاق هذه الملفات - أخبار كلمتك

صنعاء تعلن استعدادها لمواصلة العمل مع السعودية لإغلاق هذه الملفات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلنت حكومة صنعاء استعدادها لمواصلة العمل مع السعودية لإغلاق ملف الأسرى وباقي ملفات الخلاف .

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حسين العزي في تدوينة على ( اكس ): ناطق التحالف لم ينف تبادل الجثامين وإنما انتقد كلمة (مؤخراً) مع أنها التعبير الأدق لعودة جثة الشهيد بعد سنوات من استشهاده.

مضيفاً: هل كان علي أن أقول (مقدماً) بدلاً عن(مؤخراً)؟.

مؤكداً ان هذا النوع من التراشق ليس مهما والأهم من كل ذلك هو مواصلة تعزيز العمل المشترك لإغلاق ملف الأسرى وباقي ملفات الخلاف.

وكانت صنعاء أعلنت تنفيذها اتفاقاً مع السعودية لتبادل جثث قتلى الحرب حيث نشر العزي صورة لأحد المشمولين بالاتفاق مؤكداً أنه كان محتجزاً لدى التحالف وتم استرجاعه مؤخراً.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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