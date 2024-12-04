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عقب إثارتها لدهشة المواطنين .. الكشف عن قصة سيارة الخدمات الأرضية الخاصة بمطار عدن - أخبار كلمتك

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عقب إثارتها لدهشة المواطنين .. الكشف عن قصة سيارة الخدمات الأرضية الخاصة بمطار عدن - أخبار كلمتك

عقب إثارتها لدهشة المواطنين .. الكشف عن قصة سيارة الخدمات الأرضية الخاصة بمطار عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف مصدر محلي قصة سيارة الخدمات الأرضية الخاصة بالمطار التي كانت تجوب شوارع مدينة #عدن مؤخرا والتي أثارت دهشة المواطنين وتساؤلاتهم حول خروج السيارة من مطار عدن الدولي، وغياب الجهات المسؤولة عن العبث بمعدات المطار.

وقال المصدر : الآلية هذه والسلالم اللي شاهدها وصورها كثير من المهتمين تعود لشركة طيران عدن فلاي ( القطيبي ) ، تم استيرادها ووصلت عبر منفذ شحن البري إلى عدن ، وتحديدا إلى مخازن القطيبي لطلائها بحسب شروط ومواصفات هيئة الطيران المدني ، لحين السماح لها بدخول مطار عدن الدولي .

 

من/ احمد سعيد 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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