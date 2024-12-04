عقب إثارتها لدهشة المواطنين .. الكشف عن قصة سيارة الخدمات الأرضية الخاصة بمطار عدن - أخبار كلمتك

كشف مصدر محلي قصة سيارة الخدمات الأرضية الخاصة بالمطار التي كانت تجوب شوارع مدينة #عدن مؤخرا والتي أثارت دهشة المواطنين وتساؤلاتهم حول خروج السيارة من مطار عدن الدولي، وغياب الجهات المسؤولة عن العبث بمعدات المطار.

وقال المصدر : الآلية هذه والسلالم اللي شاهدها وصورها كثير من المهتمين تعود لشركة طيران عدن فلاي ( القطيبي ) ، تم استيرادها ووصلت عبر منفذ شحن البري إلى عدن ، وتحديدا إلى مخازن القطيبي لطلائها بحسب شروط ومواصفات هيئة الطيران المدني ، لحين السماح لها بدخول مطار عدن الدولي .

من/ احمد سعيد