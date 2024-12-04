الحوثيين يعلنون اتخاذ هذا الامر ضد وباء خطير في صنعاء - أخبار كلمتك

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اتخاذ تدابير في سبيل السيطرة واحتواء انتشار وباء الكوليرا.

وذكرت وكالة "سبأ"، بنسختها التابعة للحوثيين، أن اجتماعاً عقد ناقش الإجراءات والتدابير الكفيلة لاحتواء الوباء ومنها مد أنبوب الصرف الصحي إلى خارج المدينة والحرص على تعقيم الخضراوات والمحاصيل الزراعية والامتناع عن الري بمياه الصرف الصحي.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التوعية الصحية عبر مكاتب الإعلام والصحة والبيئة والقطاع التربوي، واعتماد كافة التدابير الكفيلة بمواجهة الوباء.

وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وكتلة المياه والصرف الصحي، قال في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني إنه “تم الإبلاغ عن 219009 حالات اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء اليمن خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و20 أكتوبر/تشرين الأول 2024” في موجة ثانية تضرب البلاد.

واجتاح وباء الكوليرا اليمن بشكل اُعتبر هو الأسوأ في التاريخ خلال 2016 -2021، جراء تراجع خدمات ومستلزمات النظافة وتلوث مياه الشرب وتدهور خدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية تحت تأثير الحرب التي أهدرت معظم إمكانات البنى التحتية للخدمات. وتم الإبلاغ جراء ذلك عن أكثر من 2.5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة.