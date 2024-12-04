الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الحوثيين يعلنون اتخاذ هذا الامر ضد وباء خطير في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحوثيين يعلنون اتخاذ هذا الامر ضد وباء خطير في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اتخاذ هذا الامر ضد وباء خطير في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:21 صباحاً - كلمتك/

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اتخاذ تدابير في سبيل السيطرة واحتواء انتشار وباء الكوليرا.

وذكرت وكالة "سبأ"، بنسختها التابعة للحوثيين، أن اجتماعاً عقد ناقش الإجراءات والتدابير الكفيلة لاحتواء الوباء ومنها مد أنبوب الصرف الصحي إلى خارج المدينة والحرص على تعقيم الخضراوات والمحاصيل الزراعية والامتناع عن الري بمياه الصرف الصحي.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التوعية الصحية عبر مكاتب الإعلام والصحة والبيئة والقطاع التربوي، واعتماد كافة التدابير الكفيلة بمواجهة الوباء.

وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وكتلة المياه والصرف الصحي، قال في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني إنه “تم الإبلاغ عن 219009 حالات اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء اليمن خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و20 أكتوبر/تشرين الأول 2024” في موجة ثانية تضرب البلاد.

واجتاح وباء الكوليرا اليمن بشكل اُعتبر هو الأسوأ في التاريخ خلال 2016 -2021، جراء تراجع خدمات ومستلزمات النظافة وتلوث مياه الشرب وتدهور خدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية تحت تأثير الحرب التي أهدرت معظم إمكانات البنى التحتية للخدمات. وتم الإبلاغ جراء ذلك عن أكثر من 2.5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق