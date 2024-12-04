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قيادي حوثي يقوم بامر صادم - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يقوم بامر صادم - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يقوم بامر صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:‏يوم امس مدير قسم المجمعة بمديرية ريف محافظة إب  المتحوث والمدعو معين الشوية يوجه بتغيير إدارة مجمع ٢٦ سبتمبر بالمجمعة وتعيين شخص سبق وتم تعيينه مشرف ثقافي بعزلة بني محرم في نفس المديرية ..
واضاف:هذا كله طبعا تم بدعم من القيادي الحوثي المدعو علي خرصان مشرف التعبئة بالمديرية !!مهزلة تخيلوا مدير قسم شرطة يعزل ويعين مدير مجمع ثانةي واساسي يتبع مكتب التربية والتعليم ويغير اسم المجمع حسب هواه .
واختتم:وللعلم المجمع تم بناؤه على حساب منظمة دوليه ولم يساهم فيه الحوثي او جماعته حتى بكرسي واحد !!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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