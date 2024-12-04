قال الناشط ابراهيم عسقين:يوم امس مدير قسم المجمعة بمديرية ريف محافظة إب المتحوث والمدعو معين الشوية يوجه بتغيير إدارة مجمع ٢٦ سبتمبر بالمجمعة وتعيين شخص سبق وتم تعيينه مشرف ثقافي بعزلة بني محرم في نفس المديرية ..
واضاف:هذا كله طبعا تم بدعم من القيادي الحوثي المدعو علي خرصان مشرف التعبئة بالمديرية !!مهزلة تخيلوا مدير قسم شرطة يعزل ويعين مدير مجمع ثانةي واساسي يتبع مكتب التربية والتعليم ويغير اسم المجمع حسب هواه .
واختتم:وللعلم المجمع تم بناؤه على حساب منظمة دوليه ولم يساهم فيه الحوثي او جماعته حتى بكرسي واحد !!
قيادي حوثي يقوم بامر صادم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:08 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:يوم امس مدير قسم المجمعة بمديرية ريف محافظة إب المتحوث والمدعو معين الشوية يوجه بتغيير إدارة مجمع ٢٦ سبتمبر بالمجمعة وتعيين شخص سبق وتم تعيينه مشرف ثقافي بعزلة بني محرم في نفس المديرية ..
قال الناشط ابراهيم عسقين:يوم امس مدير قسم المجمعة بمديرية ريف محافظة إب المتحوث والمدعو معين الشوية يوجه بتغيير إدارة مجمع ٢٦ سبتمبر بالمجمعة وتعيين شخص سبق وتم تعيينه مشرف ثقافي بعزلة بني محرم في نفس المديرية ..
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