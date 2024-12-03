السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

شريف الصياد: الصناعات الخضراء تسهم في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

شريف الصياد: الصناعات الخضراء تسهم في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 - 12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 - 12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

«الصحفيين» تُكرم الإعلامي أسامة كمال - أخبار كلمتك

«الصحفيين» تُكرم الإعلامي أسامة كمال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - مصدر سوري: وصول تعزيزات عسكرية إلى «حماة» للتصدي لهجمات التنظيمات الإرهابية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - مصدر سوري: وصول تعزيزات عسكرية إلى «حماة» للتصدي لهجمات التنظيمات الإرهابية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

سكرتير طارق صالح يتحدث عن قضية اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سكرتير طارق صالح يتحدث عن قضية اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

سكرتير طارق صالح يتحدث عن قضية اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدث كامل الخوداني سكرتير طارق صالح  بشأن قضية اختطاف سحر الخولاني


وقال الخوداني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏سحر الخولاني مجرد نموذج بسيط عن مدى الانحطاط القيمي والانساني والاخلاقي الذي وصلت اليه جماعة الحوثي..


وتابع بالقول:منطقياً
لم تقتل سحر احد
لم تقود مجاميع مسلحة وتقوم بالتقطعات والنهب
لم ترتبط بالخارج وليست عميله

ما هي جريمتها.

قالت انا واطفالي جائعين يا ال البيت.
حتى الله سبحانه وتعالى عندما أمر الناس بعبادته وطاعته لم يطلب هذا دون مقابل.

انا خالقكم
في الدنيا اطعمكم من جوع وأمنكم من خوف وارزقكم بأموال وبنين
بالإخرة اكافأكم الجنة والخلود وما لاعين رأت من الطيبات.
حتى الشيطان يعرض الاغراءات على من يغويهم ليتبعوه.


واردف بالقول:عبدالملك الحوثي لم يحتمل صرخة ام وهي تقول لن اتبعك ياعبدالملك الحوثي وانا جائعة واطفالي مشردين لا مأوى لهم..

اختطفها.
اودعها السجن
غيبها

كل الخطوط الحمراء انتهكها تجاوزها وداس عليها. 
الانسانية
الاخلاقية
الدينية
العرفية
القبلية
القانونية

موضحاً بالقول:
مراجغة بسيطة للألاف المغيبين لكل عنلية انتهاك لكل جريمة اختطاف يقوم بها التافه عبدالملك الحوثي سوف تجد اسبابها  تهمة واحده.

واختتم بالقول:

نحن جائعين
اين حقوقنا

مطالب انسانية بسيطة هي ادنى مايمكن لمخلوق على وجه الارض المطالبة بها للعيش في بنوع من الكرامة.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

بدعم المخلافي .. تسليم الاكرامية الشهرية لهؤلاء بمدينة تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق