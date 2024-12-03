سكرتير طارق صالح يتحدث عن قضية اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

تحدث كامل الخوداني سكرتير طارق صالح بشأن قضية اختطاف سحر الخولاني



وقال الخوداني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏سحر الخولاني مجرد نموذج بسيط عن مدى الانحطاط القيمي والانساني والاخلاقي الذي وصلت اليه جماعة الحوثي..



وتابع بالقول:منطقياً

لم تقتل سحر احد

لم تقود مجاميع مسلحة وتقوم بالتقطعات والنهب

لم ترتبط بالخارج وليست عميله

ما هي جريمتها.

قالت انا واطفالي جائعين يا ال البيت.

حتى الله سبحانه وتعالى عندما أمر الناس بعبادته وطاعته لم يطلب هذا دون مقابل.

انا خالقكم

في الدنيا اطعمكم من جوع وأمنكم من خوف وارزقكم بأموال وبنين

بالإخرة اكافأكم الجنة والخلود وما لاعين رأت من الطيبات.

حتى الشيطان يعرض الاغراءات على من يغويهم ليتبعوه.



واردف بالقول:عبدالملك الحوثي لم يحتمل صرخة ام وهي تقول لن اتبعك ياعبدالملك الحوثي وانا جائعة واطفالي مشردين لا مأوى لهم..

اختطفها.

اودعها السجن

غيبها

كل الخطوط الحمراء انتهكها تجاوزها وداس عليها.

الانسانية

الاخلاقية

الدينية

العرفية

القبلية

القانونية

موضحاً بالقول:

مراجغة بسيطة للألاف المغيبين لكل عنلية انتهاك لكل جريمة اختطاف يقوم بها التافه عبدالملك الحوثي سوف تجد اسبابها تهمة واحده.

واختتم بالقول:

نحن جائعين

اين حقوقنا

مطالب انسانية بسيطة هي ادنى مايمكن لمخلوق على وجه الارض المطالبة بها للعيش في بنوع من الكرامة.

