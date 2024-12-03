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تفاصيل هامة بشأن قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي ومناطق عدة اليوم - أخبار كلمتك

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تفاصيل هامة بشأن قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي ومناطق عدة اليوم - أخبار كلمتك

تفاصيل هامة بشأن قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي ومناطق عدة اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:38 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

اكد ناطق محور تعز العسكري عبدالباسط البحر ان مليشيا الحوثي تصعد أعمالها العدائية ضد المدنيين بتعز


وأكد البحر عن  إصابة 3 مدنيين بجروح في قصف للمليشيات الحوثية استهدف حيًا سكنيًا غرب تعز، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على حي سكني، فقد شنت المليشيات الحوثية قصفًا مدفعيًا بقذائف الهاون صباح اليوم الثلاثاء استهدف "حي بلوك 4" بمديرية المظفر في مدينة تعز.

موضحاً ان احدى القذائف سقطت بمنطقة مجاورة لأحد خزانات المياه في الحي، أثناء وجود عدد من المدنيين، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج.


وعن قصف مساء الإثنين اكد البحر ان مليشيا الحوثي استهدفت بالطيران المسير الأحياء السكنية في "محيط البنك المركزي السابق" قرب المنفذ الشرقي للمدينة.

مشيراً ان ذلك يأتي بعد يوم على استهداف المليشيات الحوثية بقصف مسيّر تجمعات للمدنيين في سوق شعبي في مديرية "مقبنة" غربي المحافظة، أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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