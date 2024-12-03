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صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

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صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

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صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:44 مساءً - كلمتك/خاص:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن قائمة “تكتل وطن ونزاهة لكل صوت”

إلى أبناء الجالية اليمنية في تركيا:

نحن في “تكتل وطن ونزاهة لكل صوت”، الذي يمثل جميع أطياف المجتمع اليمني شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، نؤكد أننا لا ننتمي إلى أي حزب سياسي بعينه ولا نروج لأجندة حزب معين. نحن نخاطب الجميع باسم اليمن الكبير ونؤمن بوحدته ومصالحه العليا.

لقد تعرضنا خلال الفترة الماضية لحملة شرسة طالت سمعتنا ووطنيتنا، وشملت اتهامات باطلة تتراوح بين التخوين والطعن في الشرف وصولًا إلى التشويه الشخصي. تم تصويرنا وكأننا أعداء للوطن وليس كإخوة في بلاد المهجر. هذه الحملة استهدفتنا فقط لأننا جنوبيون، وواجهنا خلالها الغمز واللمز والتصعيد في مواقع التواصل الاجتماعي وأماكن التصويت.

وعليه، نؤكد النقاط التالية:
1. نحن لا نعترف بفوز “سواعد يمانية” نظرًا لشبهات التزوير التي شابت عملية التصويت، وتحريض الناس ضدنا، ولم نقم بالتوقيع على نتيجة فوز مرشحي “سواعد يمانية”.
2. تم التحريض علينا عبر السب والشتم ضد من أراد الإدلاء بصوته لصالح “تكتل وطن”.
3. تم تنظيم تجمعات في بعض مراكز التصويت، مع دعوات علنية لعدم التصويت للجنوبيين تحت مزاعم أننا انفصاليون، وعُرضت صور مرشحينا للتأثير على الناخبين.
4. جميع أعضاء لجنة الانتخابات كانوا من قائمة “سواعد يمانية”، ما يثير تساؤلات حول النزاهة.
5. هناك العديد من الشهود من كافة المحافظات اليمنية، شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، يؤكدون أن التصويت لم يكن يهدف إلى خدمة المهاجرين اليمنيين في تركيا، بل لخدمة حزب معين فقط.

بناءً على ما سبق، لم يوقّع رئيس “تكتل وطن” ولا نائبه ولا اي شخص موكل على محضر لجنة الانتخابات التي كانت تابعة للقائمة المنافسة. عملية التصويت والفرز تمت وفقًا لرغباتهم دون مراعاة النزاهة أو الديمقراطية.

والله المستعان على كل من أساء لنا.

صادر عن:
قائمة “تكتل وطن ونزاهة لكل صوت”
02.12.2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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