«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية - أخبار كلمتك

«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزارة التعليم والوكالة الألمانية تحتفلان بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج - أخبار كلمتك

وزارة التعليم والوكالة الألمانية تحتفلان بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد والتموين - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد والتموين - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مصر اتبعت نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مصر اتبعت نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري - أخبار كلمتك

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب - أخبار كلمتك

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

توقيف اصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توقيف اصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

توقيف اصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:اليوم وزارة الداخلية اوقفت النظام الخاص بالبطاقة الذكية في عدن لكن ما هو السبب ؟منذ أيام ، أصدر وزير الداخلية ابراهيم حيدان قرارا وزاريا قضى بتعيين رفعت جميل مديرا لفرع مصلحة الاحوال المدنية بعدن ..
واضاف:رفعت هو شقيق اللواء سند جميل رئيس مصلحة الاحوال المدنية في الجمهورية وتم تعيينه خلفا للعميد عصام فقيرة مديرا لفرع المصلحة بعدن والسلطة المحلية بعدن قررت رفض قرار وزير الداخلية من جيز القرارات التي ترفض بعد صدورها هذه الايام ، وقالت ليش ما تشاورتم معنا في تعيين شقيق رئيس المصلحة مديرا لفرعها في عدن ، وأصدرت توجيهات للعميد عصام فقيرة بالاستمرار في عمله ..
واختتم:وزير الداخلية زعل من رفض السلطة المحلية بعدن تنفيذ قراره ، وأغلق شبكة النظام الخاصة بالبطاقة الذكية على مكتب الأحوال المدنية عدن
طبعا سعر استخراج البطاقة الذكية 25 الف ريال يمني ، واشترطوا على المتقاعدين استخراجها لكي يتم صرف مرتباتهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اخر تحديث لأسعار الأسماك ظهر الثلاثاء في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق