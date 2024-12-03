توقيف اصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:اليوم وزارة الداخلية اوقفت النظام الخاص بالبطاقة الذكية في عدن لكن ما هو السبب ؟منذ أيام ، أصدر وزير الداخلية ابراهيم حيدان قرارا وزاريا قضى بتعيين رفعت جميل مديرا لفرع مصلحة الاحوال المدنية بعدن ..

واضاف:رفعت هو شقيق اللواء سند جميل رئيس مصلحة الاحوال المدنية في الجمهورية وتم تعيينه خلفا للعميد عصام فقيرة مديرا لفرع المصلحة بعدن والسلطة المحلية بعدن قررت رفض قرار وزير الداخلية من جيز القرارات التي ترفض بعد صدورها هذه الايام ، وقالت ليش ما تشاورتم معنا في تعيين شقيق رئيس المصلحة مديرا لفرعها في عدن ، وأصدرت توجيهات للعميد عصام فقيرة بالاستمرار في عمله ..

واختتم:وزير الداخلية زعل من رفض السلطة المحلية بعدن تنفيذ قراره ، وأغلق شبكة النظام الخاصة بالبطاقة الذكية على مكتب الأحوال المدنية عدن

طبعا سعر استخراج البطاقة الذكية 25 الف ريال يمني ، واشترطوا على المتقاعدين استخراجها لكي يتم صرف مرتباتهم.