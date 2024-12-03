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الكشف عن حقيقة طباعة ورق نقدية فئة الفين ريال يمني - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة طباعة ورق نقدية فئة الفين ريال يمني - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة ورق نقدية فئة الفين ريال يمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - كلمتك/خاص:

تداولت حسابات في منصة فيسبوك صورة ادعت أنها لعملة جديدة من فئة 2000 ريال تم طباعتها من البنك المركزي اليمني في عدن وسيتم ضخها للسوق المحلية قريبا.. فما الحقيقة؟
الحقيقة

التصميم المتداول لعملة جديدة فئة 2000 ريال زائف، وقد تم تداوله مرتين في عامي 2018 و2019، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 نفى البنك المركزي اليمني في عدن الأخبار المتداولة حول طباعة هذه الفئة.


كيف تحققنا؟

تحقق فريق حقيقة من صحة الصورة المتداولة لفئة 2000 ريال التي زعم مدعوها أنه تم طباعتها من البنك المركزي اليمني في عدن، وسيتم ضخها للسوق المحلية قريباً، وبالبحث العكسي توصل إلى أنه تم تداول التصميم أكثر من مرة، ففي عام 2018 تم تداوله في يوليو/ تموز، وديسمبر/ كانون الأول، وفي عام 2019 تم تداوله في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 نفى البنك المركزي اليمني عبر حسابه الرسمي في فيسبوك الأخبار المتداولة حول طباعة عملة جديدة فئة (2000 ريال)، وأكد البنك بأن العقود التي وقعت لطباعة الريال اليمني هي لفئات (100، 200، 500، 1000) ريال فقط.

ويأتي تداول الادعاء في ظل استمرار تراجع الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات، كما تم استدعاء رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى الرياض لإجراء مشاورات حول إصلاحات اقتصادية محتملة، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للحكومة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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