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شاهد بالصورة .. ظهور طارق صالح برفقة وزير كبير في الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

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شاهد بالصورة .. ظهور طارق صالح برفقة وزير كبير في الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور طارق صالح برفقة وزير كبير في الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:38 مساءً - كلمتك: خاص

 


‏ ظهر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، برفقة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري

 

وتبادل الجانبان النقاش حول التطورات المحلية والإقليمية.
وأثنى وزير الدفاع على المواقف ‎الوطنية لعضو مجلس القيادة العميد طارق صالح، مؤكداً دوره الفاعل في المعركة ‎اليمنية ضد المشروع الإيراني.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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