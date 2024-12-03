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عاجل:تجدد الضربات العسكرية السعودية على مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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عاجل:تجدد الضربات العسكرية السعودية على مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:تجدد الضربات العسكرية السعودية على مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:09 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

كشفت مليشيا الحوثي عن قصف سعودي جديد على محافظة صعدة

وأكدت المليشيا إصابة ثلاثة مهاجرين أفارقة بنيران القوات السعودية في مديريتي منبه وباقم الحدوديتين بمحافظة صعدة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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