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القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

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القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:48 مساءً - كلمتك/خاص:

ذكرت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت تمكنها من ضبط المتهم في واقعة مقتل المواطن صالح عاشور، التي وقعت يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات والتحريات قادت إلى القبض على المدعو (س.س.ع)، البالغ من العمر 31 عاماً، يقيم في مديرية غيل بن يمين.

وأشارت التحقيقات الأولية أن المتهم أطلق طلقتين من سلاح نوع "آلي صيني" على المجني عليه، أصابت إحداهما رجله، بينما سقطت الأخرى بالقرب منه، ما تسبب في تعرضه لنزيف حاد أدى إلى وفاته.

وبينت الشرطة أن دوافع الجريمة خلافات شخصية بين الطرفين، في حين تم التحفظ على المتهم وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة المستشفى

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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