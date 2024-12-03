القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

ذكرت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت تمكنها من ضبط المتهم في واقعة مقتل المواطن صالح عاشور، التي وقعت يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات والتحريات قادت إلى القبض على المدعو (س.س.ع)، البالغ من العمر 31 عاماً، يقيم في مديرية غيل بن يمين.

وأشارت التحقيقات الأولية أن المتهم أطلق طلقتين من سلاح نوع "آلي صيني" على المجني عليه، أصابت إحداهما رجله، بينما سقطت الأخرى بالقرب منه، ما تسبب في تعرضه لنزيف حاد أدى إلى وفاته.

وبينت الشرطة أن دوافع الجريمة خلافات شخصية بين الطرفين، في حين تم التحفظ على المتهم وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة المستشفى