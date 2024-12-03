الكشف عن مقتل شقيق اكبر قيادي حوثي بمعارك سورية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - كلمتك/خاص:
قال المستشار بالشرعية احمد المسيبلي:قتل القيادي الحوثي الارهابي شقيق #حسين_العزي في سوريا مع مجموعة من القياديين الحوثيين الارهابيين.
قال المستشار بالشرعية احمد المسيبلي:قتل القيادي الحوثي الارهابي شقيق #حسين_العزي في سوريا مع مجموعة من القياديين الحوثيين الارهابيين.
واضاف:الارهابي #فارس_العزي كان ضمن قوانم لواء صعده العسكري والذي تلقى ضباطه تدريبهم في ايران ثم العراق ثم تم نقلهم الى داخل الاراضي السوريه لقتل الشعب السوري كما قتلوا الشعب اليمني
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