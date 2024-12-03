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الكشف عن مقتل شقيق اكبر قيادي حوثي بمعارك سورية - أخبار كلمتك

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الكشف عن مقتل شقيق اكبر قيادي حوثي بمعارك سورية - أخبار كلمتك

الكشف عن مقتل شقيق اكبر قيادي حوثي بمعارك سورية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المستشار بالشرعية احمد المسيبلي:قتل القيادي الحوثي الارهابي شقيق ⁧‫#حسين_العزي‬⁩ في سوريا مع مجموعة من القياديين الحوثيين الارهابيين.
واضاف:الارهابي ‏⁧‫#فارس_العزي‬⁩ كان ضمن قوانم لواء صعده  العسكري والذي تلقى ضباطه تدريبهم في ايران ثم العراق ثم تم نقلهم الى داخل الاراضي السوريه لقتل الشعب السوري كما قتلوا الشعب اليمني

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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