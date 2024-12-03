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الكشف عن سبب إغلاق خط الضباب بتعز - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب إغلاق خط الضباب بتعز - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب إغلاق خط الضباب بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:18 صباحاً - كلمتك/ خاص

قطع مسلحون عسكريون، اليوم الثلاثاء، خط الضباب المنفذ الغربي لمدينة تعز، احتجاجًا على مقتل أحد عناصرهم منتصف العام الحالي.

وقال مصدر أمني:" إن مسلحون يتبعون اللواء الخامس حرس رئاسي، قاموا بقطع الخط الرابط بين مدينة تعز والمناطق المحررة غربًا، احجاجًا على مقتل أحد منتسبي اللواء منتصف العام الجاري"

وأضاف المصدر، أن المسلحون أقدموا على قطع المنفذ الغربي لتعز، احتجاجا على مقتل عيسى داحش مطلع شهر يونيو من العام الجاري، على خلفية خلاف مع إحدى النقاط الأمنية التابعة للشرطة العسكرية، تحول للاشتباك مسلح أسفر عن مقتله.

الجدير بالذكر أن جنود النقطة التي قتل فيها داحش موقوفون لدى الشرطة العسكرية منذ وقوع الحادثة، بحسب المصادر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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