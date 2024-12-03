الكشف عن سبب إغلاق خط الضباب بتعز - أخبار كلمتك

قطع مسلحون عسكريون، اليوم الثلاثاء، خط الضباب المنفذ الغربي لمدينة تعز، احتجاجًا على مقتل أحد عناصرهم منتصف العام الحالي.

وقال مصدر أمني:" إن مسلحون يتبعون اللواء الخامس حرس رئاسي، قاموا بقطع الخط الرابط بين مدينة تعز والمناطق المحررة غربًا، احجاجًا على مقتل أحد منتسبي اللواء منتصف العام الجاري"

وأضاف المصدر، أن المسلحون أقدموا على قطع المنفذ الغربي لتعز، احتجاجا على مقتل عيسى داحش مطلع شهر يونيو من العام الجاري، على خلفية خلاف مع إحدى النقاط الأمنية التابعة للشرطة العسكرية، تحول للاشتباك مسلح أسفر عن مقتله.

الجدير بالذكر أن جنود النقطة التي قتل فيها داحش موقوفون لدى الشرطة العسكرية منذ وقوع الحادثة، بحسب المصادر.