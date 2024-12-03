صحفي يدعو إلى التفاعل لخدمة الأيتام من خلال المشاركة بهذا الأمر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي صالح شنظور بأنه بعد نجاح مزاد لوحة احتواء للفنانة التشكيلية نادية المفلحي الذي ذهب ريعه لصالح الأيتام في عدن بمبلغ 23،000،000 ريال يمني وكفلت فيه 36 يتيما بدور الأيتام في عدن لمدة عام.. نعلن عن موعد إطلاق مزاد لوحة الشهيدة حنين البكري للفنانة التشكيلية نادية المفلحي رغبة من الفنانة لتجديد كفالة 36 يتيما، وإضافة عدد جديد من اليتامى للكفالة.

واضاف : سيطلق المزاد على منصة حِميَر الإعلامية عبر خاصية البث المباشر لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وينتهي الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وستتم مراسيم التسليم على الهواء مباشرة، سواء عبر الشخص الفائز أو من ينوبه في عدن.

ودعا الجميع التفاعل والمشاركة خدمةً للأيتام