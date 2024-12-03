توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 31°- الصغرى 24°)
المكلا (العظمى 30° - الصغرى 23°)
سيئون (العظمى 30° - الصغرى 13°)
عتق (العظمى 29° - الصغرى 16°)
الغيضة (العظمى 31° - الصغرى 18°)
سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 21°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 09°)
تعز (العظمى 27° - الصغرى 14°)
الحديدة (العظمى 32° - الصغرى 26°)
ذمار (العظمى 23° - الصغرى 07°)
مأرب (العظمى 28° - الصغرى 14°)
صعدة (العظمى 27° - الصغرى 08°)
المحويت (العظمى 22°- الصغرى 11°)
عمران (العظمى 26° - الصغرى 08°)
اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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