اول تعليق امريكي على هجوم حوثي استهدف سوق شعبي في تعز - أخبار كلمتك

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي شنه ميليشيات الحوثي الإرهابية على سوق شعبي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن، في بيان لها، إن هذا الهجوم يمثل مثالاً آخر على استخفاف ميليشيات الحوثي بحياة المدنيين وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت السفارة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد ضرورة الضغط على الميليشيات لوقف هجماتها العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكدت السفارة الأمريكية وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأفعال العنيفة، ودعمها المستمر للجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.