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اول تعليق امريكي على هجوم حوثي استهدف سوق شعبي في تعز - أخبار كلمتك

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اول تعليق امريكي على هجوم حوثي استهدف سوق شعبي في تعز - أخبار كلمتك

اول تعليق امريكي على هجوم حوثي استهدف سوق شعبي في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي شنه ميليشيات الحوثي الإرهابية على سوق شعبي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن، في بيان لها، إن هذا الهجوم يمثل مثالاً آخر على استخفاف ميليشيات الحوثي بحياة المدنيين وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت السفارة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد ضرورة الضغط على الميليشيات لوقف هجماتها العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكدت السفارة الأمريكية وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأفعال العنيفة، ودعمها المستمر للجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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