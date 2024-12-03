صنعاء ترد على اتهامات امريكا وبريطانيا لها بهذا الأمر - أخبار كلمتك

ردت صنعاء على اتهامات أمريكا وبريطانيا لها بتهديد حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي .

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حسين العزي في تدوينة على (اكس): تروج أمريكا وبريطانيا وجهات اخرى لقناعات مغلوطة حول الموقف اليمني المناهض للإبادة الجماعية وتقديم صنعاء كمهدد للملاحة.

مضيفاً : دائما هناك حقيقتان يجب تذكرهما الأولى أن أمريكا وبريطانيا متورطتان في الإبادة المستمرة بحق المدنيين في غزة وتتواجدان ككلب حراسة لتجارة السفاح نتنياهو وللعدوان على اليمن وبالتالي كل ترويجهما محاولة مفضوحة للإلهاء عن دورهما المثير للعار.

مستطرداً : الثانية أن صنعاء الاكثر صدقاً في حرصها على أمن الملاحة ولا تنوي الإضرار بأحد بقدر ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس إزاء العدوان القائم على الشعب اليمني ووقف الإبادة في غزة.

مؤكدا أن هذا أقل مايمليه الواجب الديني والوطني والقومي والإنساني.