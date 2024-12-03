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صنعاء ترد على اتهامات امريكا وبريطانيا لها بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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صنعاء ترد على اتهامات امريكا وبريطانيا لها بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء ترد على اتهامات امريكا وبريطانيا لها بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - كلمتك/ خاص

ردت صنعاء على اتهامات أمريكا وبريطانيا لها بتهديد حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي .

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله  حسين العزي في تدوينة على (اكس): تروج أمريكا وبريطانيا وجهات اخرى لقناعات مغلوطة حول الموقف اليمني المناهض للإبادة الجماعية وتقديم صنعاء كمهدد للملاحة.

مضيفاً : دائما هناك حقيقتان يجب تذكرهما الأولى أن أمريكا وبريطانيا متورطتان في الإبادة المستمرة بحق المدنيين في غزة وتتواجدان ككلب حراسة لتجارة السفاح نتنياهو وللعدوان على اليمن وبالتالي كل ترويجهما محاولة مفضوحة للإلهاء عن دورهما المثير للعار.

مستطرداً : الثانية أن صنعاء الاكثر صدقاً في حرصها على أمن الملاحة ولا تنوي الإضرار بأحد بقدر ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس إزاء العدوان القائم على الشعب اليمني ووقف الإبادة في غزة.

مؤكدا أن هذا أقل مايمليه الواجب الديني والوطني والقومي والإنساني.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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