رئيس البنك الاهلي في عدن:شكرا اسرائيل - أخبار كلمتك

كتب رئيس البنك الاهلي في عدن الدكتور محمد حلبوب مقالا بعنوان شكرا اسرائيل جاء فيه:

قامت اسرائيل بضرب ذراعي ايران في كل من قطاع غزة ولبنان، وهو الامر الذي زعزع النفوذ الايراني. الامر الذي سوف يسهل قطع بقية اذرع ايران، في كل من سوريا والعراق واليمن.

وتكمن اهمية قطع اذرع ايران، في ان ذلك سوف يساهم في تسهيل حل اعقد المشكلات السياسية في المنطقه. وذلك من خلال :--

1-- حل قضية لبنان، باستعادة سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني. وذلك بتطبيق قرار مجلس الامن رقم ( 1701 )، الذي تمت الموافقه عليه من قبل كافة ممثل القوى السياسية في الحكومه اللبنانية. لكن ( حزب الله ) استخدم القوة لعرقلة تنفيذ هذا القرار، لاكثر من ( 18 عام ).

2-- حل قضية سوريا، واحلال السلام، والاستقرار فيها، من خلال تقاسم السلطه، بين السلطه والمعارضة، وفقا لقرار مجلس الامن رقم ( 2254 ). وهو القرار، الذي تم عرقلة تنفيذه من قبل ( نظام الاسد ).

3-- حل قضية العراق، واستعادة النظام والقانون، بتطبيق دستور 2005م، وهو ما تم عرقله تنفيذه بسبب تدخل ايران ودعم اذرعها المتعدده في العراق.

4-- حل قضية اليمن، واحلال السلام والاستقرار فيه. وذلك بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 2216 ). وهو القرار الذي تم عرقلة تنفيذه من قبل ( الحوثي )، منذ اصداره في ابريل 2015م. اي لاكثر من 9 سنوات.

5-- حل قضية فلسطين، وفقا ( لاتفاق اوسلو ) وهو الحل الذي تم عرقلة تنفيذه من قبل حركة ( حماس )، منذ عام 1993م. اي لاكثر من 31 عام.

وهكذا فان ما قامت به اسرائيل، من ضرب لحركة ( حماس )، و ( حزب الله )، كان عمل ايجابي تستحق عليه الشكر والتقدير.