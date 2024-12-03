كشفت مصادر عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة
واكد الصحفي العدني عبدالرحمن انيس بانه
لم يصدر اي تصريح من رئاسة الجمهورية بشأن الغاء تكليف رئيس الوزراء الخاص بتكليف الدامبي مديرا لشركة الاستثمارات النفطية .
واشار بانه لم ينشر التلفزيون الحكومي ووسائل الاعلام الرسمية اي خبر بهذا الخصوص.
الكشف عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشفت مصادر عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة
كشفت مصادر عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة
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