الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

مقتل شقيق ابرز قيادي حوثي بهذه المعركة بصعدة - أخبار كلمتك

مقتل شقيق ابرز قيادي حوثي بهذه المعركة بصعدة - أخبار كلمتك

لو مسافر الإسكندرية.. اعرف مواعيد القطارات وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

لو مسافر الإسكندرية.. اعرف مواعيد القطارات وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

رئيس البنك الاهلي في عدن:شكرا اسرائيل - أخبار كلمتك

رئيس البنك الاهلي في عدن:شكرا اسرائيل - أخبار كلمتك

حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر عن حقيقة الغاء قرارات رئيس الوزراء الجديدة
واكد الصحفي العدني عبدالرحمن انيس  بانه
لم يصدر اي تصريح من رئاسة الجمهورية بشأن الغاء تكليف رئيس الوزراء الخاص بتكليف الدامبي مديرا لشركة الاستثمارات النفطية .
واشار بانه لم ينشر التلفزيون الحكومي ووسائل الاعلام الرسمية اي خبر بهذا الخصوص.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق