الكشف عن دعم امريكي مقدر بملايين الدولارات ذهب لهؤلاء في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:22 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الجزء الاخير من الدعم الامريكي المقدم للشعب اليمني خلال هذا العام هو اطلاق تحالف منظمات المجتمع المدني ، كمشروع ثالث بعد تشكيل تحالف الاحزاب السياسية ومؤتمر الشباب.
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الجزء الاخير من الدعم الامريكي المقدم للشعب اليمني خلال هذا العام هو اطلاق تحالف منظمات المجتمع المدني ، كمشروع ثالث بعد تشكيل تحالف الاحزاب السياسية ومؤتمر الشباب.
واضاف:وكل هذا بملايين الدولارات محسوب كمساعدات للشعب اليمني خلال عام 2024.
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