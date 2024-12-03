الكشف عن دعم امريكي مقدر بملايين الدولارات ذهب لهؤلاء في اليمن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الجزء الاخير من الدعم الامريكي المقدم للشعب اليمني خلال هذا العام هو اطلاق تحالف منظمات المجتمع المدني ، كمشروع ثالث بعد تشكيل تحالف الاحزاب السياسية ومؤتمر الشباب.

واضاف:وكل هذا بملايين الدولارات محسوب كمساعدات للشعب اليمني خلال عام 2024.