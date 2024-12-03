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الكشف عن دعم امريكي مقدر بملايين الدولارات ذهب لهؤلاء في اليمن - أخبار كلمتك

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الكشف عن دعم امريكي مقدر بملايين الدولارات ذهب لهؤلاء في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن دعم امريكي مقدر بملايين الدولارات ذهب لهؤلاء في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الجزء الاخير من الدعم الامريكي المقدم للشعب اليمني خلال هذا العام هو اطلاق تحالف منظمات المجتمع المدني ، كمشروع ثالث بعد تشكيل تحالف الاحزاب السياسية ومؤتمر الشباب.
واضاف:وكل هذا بملايين الدولارات محسوب كمساعدات للشعب اليمني خلال عام 2024.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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