رئيس الحوثيين يغدر بشبان ويصدر حكم الاعدام عليهم في صنعاء(مروع) - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:ارتكب المشاط جريمة تضاف إلى جرائم الحوثيين بحق أبناء تهامة، بعد ان أرتكبوا سابقا مجزرة شنيعة بحق 9 من أبناء تهامة أعدموهم ظلما وعدوانا بصنعاء في قضية مقتل الصماد، اليوم المشاط يوجه بإعدام 4 دفعة واحدة من أبناء الحديدة مسجونين ظلما منذ 25 عام في قضية قتل وقد تدخل القحيم وعدد من مشائخ وأعيان الحديدة وتم الصلح بدفع دية وتنازل أهل الدم رسميا.

واضاف:

وتم توقيع الصلح والتنازل وتسليم الدية وتبقى فقط منتظرين الإفراج عنهم الا أن أحد الحاقدين عليهم وهو صاحب نفوذ أستلم ملفهم ودخل به للمشاط وأقنعه يوقع على الإعدام بحجة أن الحكم فيه إعدام تعزيراً وقال نعم سقط الحق الخاص بتنازل أهل الدم ولكننا نرفض التنازل في الحق العام.

واختتم:

ووجه بإعدام الجميع يوم الأربعاء القادم، تفاجأوا اليوم بالسجان في السجن المركزي بالحديدة، ينقلهم إلى الزنزانة الإنفرادية إستعدادا لتنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء القادم تبقى ثلاثة أيام، فقط وستكون جريمة شنيعة وفضيحة تأريخية بحق القضاء والعدالة مرفق لكم أوراق التنازل من قبل أهل الدم الورقة الثانية في التعليقات.

أسماء المتهمين.

ماجد حسن محمد جيلان

سالم عمر حسن سليم

باسم جيلان عبده عندي

ابراهيم احمد يحي خزام