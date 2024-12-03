الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

مقتل شقيق ابرز قيادي حوثي بهذه المعركة بصعدة - أخبار كلمتك

مقتل شقيق ابرز قيادي حوثي بهذه المعركة بصعدة - أخبار كلمتك

لو مسافر الإسكندرية.. اعرف مواعيد القطارات وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

لو مسافر الإسكندرية.. اعرف مواعيد القطارات وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

رئيس البنك الاهلي في عدن:شكرا اسرائيل - أخبار كلمتك

رئيس البنك الاهلي في عدن:شكرا اسرائيل - أخبار كلمتك

حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس الحوثيين يغدر بشبان ويصدر حكم الاعدام عليهم في صنعاء(مروع) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الحوثيين يغدر بشبان ويصدر حكم الاعدام عليهم في صنعاء(مروع) - أخبار كلمتك

رئيس الحوثيين يغدر بشبان ويصدر حكم الاعدام عليهم في صنعاء(مروع) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:ارتكب المشاط جريمة تضاف إلى جرائم الحوثيين بحق أبناء تهامة، بعد ان أرتكبوا سابقا مجزرة شنيعة بحق 9 من أبناء تهامة أعدموهم ظلما وعدوانا بصنعاء في قضية مقتل الصماد، اليوم المشاط يوجه بإعدام 4 دفعة واحدة من أبناء الحديدة مسجونين ظلما منذ 25 عام في قضية قتل وقد تدخل القحيم وعدد من مشائخ وأعيان الحديدة وتم الصلح بدفع دية وتنازل أهل الدم رسميا.
واضاف:
وتم توقيع الصلح والتنازل وتسليم الدية وتبقى فقط منتظرين الإفراج عنهم الا أن أحد الحاقدين عليهم وهو صاحب نفوذ أستلم ملفهم ودخل به للمشاط وأقنعه يوقع على الإعدام بحجة أن الحكم فيه إعدام تعزيراً وقال نعم سقط الحق الخاص بتنازل أهل الدم ولكننا نرفض التنازل في الحق العام.
واختتم:
ووجه بإعدام الجميع يوم الأربعاء القادم، تفاجأوا اليوم بالسجان في السجن المركزي بالحديدة، ينقلهم إلى الزنزانة الإنفرادية إستعدادا لتنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء القادم تبقى ثلاثة أيام، فقط وستكون جريمة شنيعة وفضيحة تأريخية بحق القضاء والعدالة مرفق لكم أوراق التنازل من قبل أهل الدم الورقة الثانية في التعليقات.

أسماء المتهمين.

ماجد حسن محمد جيلان
سالم عمر حسن سليم 
باسم جيلان عبده عندي
ابراهيم احمد يحي خزام

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق