عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

اعلنت الرسامة الشابة نادية المفلحي عن مزاد جديد لوحة فنية جديدة سيذهب ريعها لصالح الاطفال الايتام في عدن.

ومن المقرر ان يبدأ المزاد مساء الثلاثاء ويستمر لمدة ٢٤ ساعة .

وقالت المفلحي انها تنتظر تفاعلا ايجابيا مع هذا الحدث.

بدورها قالت اللجنة المنظمة انه و بعد نجاح مزاد لوحة احتواء للفنانة التشكيلية نادية المفلحي الذي ذهب ريعه لصالح الأيتام في عدن بمبلغ 23،000،000 ريال يمني وكفلت فيه 36 يتيما بدور الأيتام في عدن لمدة عام.



نعلن عن موعد إطلاق مزاد لوحة الشهيدة حنين البكري للفنانة التشكيلية نادية المفلحي رغبة من الفنانة لتجديد كفالة 36 يتيما، وإضافة عدد جديد من اليتامى للكفالة.