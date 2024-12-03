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عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

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عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعلنت الرسامة الشابة نادية المفلحي عن مزاد جديد لوحة فنية جديدة سيذهب ريعها لصالح الاطفال الايتام في عدن.

ومن المقرر ان يبدأ المزاد مساء الثلاثاء ويستمر لمدة ٢٤ ساعة .

وقالت المفلحي انها تنتظر تفاعلا ايجابيا مع هذا الحدث.

بدورها قالت اللجنة المنظمة انه و بعد نجاح مزاد لوحة احتواء للفنانة التشكيلية نادية المفلحي الذي ذهب ريعه لصالح الأيتام في عدن بمبلغ 23،000،000 ريال يمني وكفلت فيه 36 يتيما بدور الأيتام في عدن لمدة عام.


نعلن عن موعد إطلاق مزاد لوحة الشهيدة حنين البكري للفنانة التشكيلية نادية المفلحي رغبة من الفنانة لتجديد كفالة 36 يتيما، وإضافة عدد جديد من اليتامى للكفالة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

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