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السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

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السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - كلمتك/خاص:

إستقبل مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي، اليوم " الاثنين "، اللجنة المكلفة من معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن الأستاذ احمد حامد لملس، والتي باشرت عملها للتحقيق بالحادثة التي وقعت " الأربعاء " قبل الماضي، في مبنى المجلس المحلي بالمديرية.

وخلال الإستقبال، رحب " الشوبجي "، بأعضاء اللجنة التي تكونت من كلّ من، مدير عام مكتب محافظ عدن الأستاذ أمجد الحسيني، ومدير عام مديرية المنصورة الأستاذ أحمد الداؤودي، ومدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية، ومدير عام مديرية خور مكسر الأستاذ عواس الزهري، واطلعهم على تفاصيل الحادثة، مؤكدًا رفض وإدانة تلك التصرفات التي أساءت للسلطة المحلية وكافة منتسبيها بالمديرية، ووجوب أخذ مجراها القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقامت اللجنة بالاستماع لمدراء مكاتب الأشغال العامة والشؤون القانونية وغيرهم، وأخذ الافادات والاطلاع على التفاصيل ومطالب مدراء ومنتسبي السلطة المحلية الذين أعلنوا الإضراب الشامل منذ يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م.

وتم الإتفاق على رفع الإضراب في ديوان المديرية بدء من اليوم " الاثنين "، على أن تواصل اللجنة عملها بحسب ما تم تكليفها ورفع تقريرها لمعالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن، لإتخاذ ما يلزم.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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