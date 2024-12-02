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اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

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اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المواطن المغترب في امريكا يوسف الريوي:تفاجئت البارحه  بان صورتي في حفل ٣٠ نوفمبر في نيويورك اصبحت ترند في الفيسبوك وتويتر بسبب الشبه الذي بيني وبين الشيخ هاني بن بريك . وقد وجدتها الكثير من المطابخ المعاديه للجنوب وقضيته مادة لمهاجمه الشيخ هاني بن بريك والاسائه له .
واضاف:تواصلت مع بعض النشطاء للايضاح لهم بان الصوره المنتشره هي صورتي  وانه من الضروري ان نوضح الامور لاجل ان لاتوضف اكثر من بعض مروجي الاكاذيب . .... وقد تم الامر واوضحنا للناس وقطعنا الطريق عليهم بوقت قصير وانكشفت الاعيبهم  واتضح مدى حقدهم على قضيتنا ورموزنا 
واختتم:محاوله توضيف مايجدونه لشن الحملات القذره يزيدنا تمسكا بقضيتنا وتزيدنا ثباتا حفظ الله جنوبنا واصلح الله قياداتنا واعان الله شعبنا .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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