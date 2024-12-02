اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

قال المواطن المغترب في امريكا يوسف الريوي:تفاجئت البارحه بان صورتي في حفل ٣٠ نوفمبر في نيويورك اصبحت ترند في الفيسبوك وتويتر بسبب الشبه الذي بيني وبين الشيخ هاني بن بريك . وقد وجدتها الكثير من المطابخ المعاديه للجنوب وقضيته مادة لمهاجمه الشيخ هاني بن بريك والاسائه له .

واضاف:تواصلت مع بعض النشطاء للايضاح لهم بان الصوره المنتشره هي صورتي وانه من الضروري ان نوضح الامور لاجل ان لاتوضف اكثر من بعض مروجي الاكاذيب . .... وقد تم الامر واوضحنا للناس وقطعنا الطريق عليهم بوقت قصير وانكشفت الاعيبهم واتضح مدى حقدهم على قضيتنا ورموزنا

واختتم:محاوله توضيف مايجدونه لشن الحملات القذره يزيدنا تمسكا بقضيتنا وتزيدنا ثباتا حفظ الله جنوبنا واصلح الله قياداتنا واعان الله شعبنا .