اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك



علق السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي على تصنيف كندا الحوثيين مليشيات إرهابية

وقال ابن الذيب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏كندا تصنف الحوثيين مليشيات أرهابية خطوة صحيحة متاخرة

وتابع بالقول:نتمنى من بقية الدول استشعار خطر مليشيات الحوثي على الامن العالمي.



هذا وأعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، إدراج ميليشيا الحوثي في ضمن قوائم الجماعات الإرهابية المعتمدة لديها، بموجب القانون الجنائي في البلاد.

وقال وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية في كندا، دومينيك لوبلانك، "إن إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات الإرهابية يُسهم في جهودنا بمكافحة الإرهاب على مستوى العالم، وتنسيق جهود كندا مع حلفائها".



وأضاف الوزير الكندي أن "أعمال التطرف العنيف والإرهاب ليس لها مكان في العالم، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي، ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنوها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

وذكرت الحكومة الكندية أن " جماعة مسلحة تشن تمردًا في اليمن منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سعياً للإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. تسيطر الجماعة الآن على مساحات شاسعة من شمال غرب اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء".

وتابعت الحكومة الكندية: "ومنذ نوفمبر 2023، أسهمت ميليشيا الحوثي في الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال العديد من الهجمات التي تستهدف السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى، فضلاً عن الهجمات ضد إسرائيل".

وأشارت إلى أن الميليشيا "ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بإيران، الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس وحزب الله، وهما كيانان مدرجان على قائمة الإرهاب في كندا. وفي يناير 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفها كيانا إرهابيا عالميا محددا بشكل خاص من خلال الأمر التنفيذي 13224".