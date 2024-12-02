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اول موقف من تعيين الدمبي مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية - أخبار كلمتك

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اول موقف من تعيين الدمبي مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية - أخبار كلمتك

اول موقف من تعيين الدمبي مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت اللجنة النقابية بقطاع 4 النفطي، اليوم، عن تأييدها وترحيبها الكاملين لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتكليف الدكتور عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.

حيث أكدت اللجنة في بيانها الرسمي أن هذا التعيين يمثل خطوة إيجابية في مسار التصحيح والنهوض بأوضاع الشركة، معربةً عن أملها في أن يشهد القطاع النفطي الرابع مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.

وأشادت اللجنة بالقرار الحكومي، معتبرةً إياه خطوةً جريئة في اتجاه معالجة التحديات والاختلالات السابقة التي تواجه الشركة والقطاع النفطي، مشيرةً إلى أنها ستعمل مع الإدارة الجديدة بشكلٍ وثيق.

ويأتي هذا التعيين في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي وموظفيه، وحاجة الشركة إلى قيادة جديدة قادرة على أحداث تغيير إيجابي، بظل تراجع الإنتاج الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني كَكُلّ.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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