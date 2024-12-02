اول موقف من تعيين الدمبي مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية - أخبار كلمتك

أعلنت اللجنة النقابية بقطاع 4 النفطي، اليوم، عن تأييدها وترحيبها الكاملين لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتكليف الدكتور عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.

حيث أكدت اللجنة في بيانها الرسمي أن هذا التعيين يمثل خطوة إيجابية في مسار التصحيح والنهوض بأوضاع الشركة، معربةً عن أملها في أن يشهد القطاع النفطي الرابع مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.

وأشادت اللجنة بالقرار الحكومي، معتبرةً إياه خطوةً جريئة في اتجاه معالجة التحديات والاختلالات السابقة التي تواجه الشركة والقطاع النفطي، مشيرةً إلى أنها ستعمل مع الإدارة الجديدة بشكلٍ وثيق.

ويأتي هذا التعيين في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي وموظفيه، وحاجة الشركة إلى قيادة جديدة قادرة على أحداث تغيير إيجابي، بظل تراجع الإنتاج الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني كَكُلّ.