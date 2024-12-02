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صحفي : لهذا السبب تعز تتعرض لابشع أشكال الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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صحفي : لهذا السبب تعز تتعرض لابشع أشكال الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صحفي : لهذا السبب تعز تتعرض لابشع أشكال الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


تحدث الصحفي همدان العليي عن سبب تعرض سكان تعز لابشع اشكال الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي

وقال  العليي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:


‏كان إمعان الحوثيين في القتل والتفجير والقصف والتجويع بهدف ترهيب المجتمع وإخضاعه للواقع المفروض عليه. وبناءً على ذلك، فإنَّ مَن يريد أن ينقذ نفسه من التصفية الجسدية أو الاختطاف والتعذيب أو التهجير، عليه أن يتقبَّل التصفية الفكرية. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المناطق اليمنية


وتابع بالقول:فتعز التي قاومت الحوثيين، تعرضت لأبشع أشكال الإنتهاكات التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،


واردف بالقول:بينما المناطق التي فضَّلت عدم مقاومة الحوثيين تحت مبرر الحفاظ على السلام والوضع الإنساني، بات سكانها يتعرضون بشكل مُمنهَج للإبادة الثقافية التي تتخللها عمليات القتل والإغتيالات والاختطاف والتعذيب، وستنتهي مع الزمن باقتلاع الناس من جذورهم.

مختتما تغريدته قائلاً:لأن اجتثاث ثقافة وهوية اليمنيين، يعني اجتثاثهم وتحويلهم إلى آلات بشرية في أرضهم تابعة لسلالة وافدة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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