جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الوزير الارياني:نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثيين كجماعة ارهابية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الوزير الارياني:نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثيين كجماعة ارهابية - أخبار كلمتك

الوزير الارياني:نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثيين كجماعة ارهابية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - كلمتك/خاص:

قال معالي وزير الاعلام معمر الارياني:نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين  2 ديسمبر 2025 م، وهي خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية
واضاف: لم تكتفي مليشيا الحوثي بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية
واختتم:ندعو بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيا الحوثي ك "جماعة إرهابية"، ولتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصر سياسياً واقتصادياً، وتجمد أصولها، ويحظر سفر قياداتها، ويتم ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية و نؤكد أن التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي الذي يدار من طهران، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عقب إبعاده عنها قسريا .. سفير يمني سابق يعبر عن رغبته الشديدة بالعودة إلى بلده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق