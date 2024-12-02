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عاجل:دولة كبرى تصنف مليشيا الحوثي كيانا إرهابيا والحكومة الشرعية تصرح - أخبار كلمتك

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عاجل:دولة كبرى تصنف مليشيا الحوثي كيانا إرهابيا والحكومة الشرعية تصرح - أخبار كلمتك

عاجل:دولة كبرى تصنف مليشيا الحوثي كيانا إرهابيا والحكومة الشرعية تصرح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك: خاص


 

 

 

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن اعلان كندا تصنيف مليشيات الحوثي كيانا إرهابيا


وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين  2 ديسمبر 2025 م، وهي خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية

وأكد الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي لم تكتفي بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية


داعياً بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيا الحوثي ك "جماعة إرهابية"، ولتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصر سياسياً واقتصادياً، وتجمد أصولها، ويحظر سفر قياداتها، ويتم ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية

مؤكداً أن التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي الذي يدار من طهران، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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