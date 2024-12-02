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بيت الأمانة.. خدمة جديدة من بنك القطيبي الإسلامي - أخبار كلمتك

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بيت الأمانة.. خدمة جديدة من بنك القطيبي الإسلامي - أخبار كلمتك

بيت الأمانة.. خدمة جديدة من بنك القطيبي الإسلامي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص:

تواصلاً لإنجازاته وسعيه الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات المصرفية، أطلق بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر خدمة "بيت الأمانة" صناديق الأمانات لعملائه، من أجل حماية مقتنياتهم الثمينة مثل الذهب والمستندات وغيرها.

وأوضح رجل الأعمال الشيخ سمير القطيبي، رئيس مجلس إدارة بنك القطيبي الإسلامي أن تدشين خدمة بيت الأمانة بدأ في المركز الرئيسي للبنك الواقع في العاصمة عدن، على أن تعم الخدمة في جميع الفروع المنتشرة بمعظم المحافظات، مؤكداً أن الخدمة الجديدة تأتي من أجل توفير خدمة سهلة ومريحة للعملاء، حيث تتوفر صناديق الأمانات بالحجمين المتوسط والكبير وبرسوم رمزية تلبي كافة الرغبات والاحتياجات، كما تحظى بأعلى درجات الحماية وتعد خزنة خاصة بالعميل ولها مفتاحان مفتاح مع العميل ومفتاح آخر مع البنك بحيث لا يستطيع البنك فتحها إلا بحضور العميل وكذلك العكس، إضافة إلى نظام التحقق المتعدد الذي يجمع بين آلية الدخول بالبطاقة الإلكترونية، وإدخال الرقم السري، وتقنية التحقق من البيانات الحيوية.

ويعد بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر ، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية في الوطن؛ بحسب توصيف اتحاد المصارف العربية، وأحد أهم البنوك اليمنية التي تأسست في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من حداثة البنك، تمكَّن من إثبات كيانه وإنشاء قاعدة عريضة من العملاء وكسب ثقتهم بفعل خدماته العديدة والمتطورة وتعاملاته السلسة، علاوة على تواصل توسيع نشاطه وفروعه ومكاتبه، في معظم المحافظات والمديريات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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