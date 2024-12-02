الإرياني: استمرار التغاضي الدولي عن جرائم مليشيا الحوثي شجعها على مواصلة إرهابها ضد المدنيين - أخبار كلمتك

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني " بينما يقف العالم متفرجا تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، استهداف المدنيين بوحشية لا مثيل لها في مختلف المناطق اليمنية".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن آخر جرائم المليشيا الحوثية المروعة كانت في قرية البومية بمقبنة بمحافظة تعز، حيث استهدفت سوقا شعبيا بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و8 جرحى، بينهم أطفال.

وأشار الارياني الى ان هذه المجزرة ليست استثناء بل نهجا متواصلا منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، حيث استهدفوا الاحياء السكنية، المدارس، الأسواق، المستشفيات، والمناطق الآهلة بالسكان، في جريمة إبادة منظمة للشعب اليمني وتهديد للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الإرياني إن استمرار الصمت والتغاضي الدولي عن هذه الجرائم النكراء شجع مليشيا الحوثي على مواصلة إرهابها ضد المدنيين، كما أن هذا الصمت يرقى لمرتبة التواطؤ غير المعلن مع مشروع الموت الإيراني في اليمن.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في إنقاذ الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الإجرامية، والشروع الفوري في تصنيفها ك "جماعة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها المتورطة في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.