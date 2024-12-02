الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، بإلغاء جميع قرارات التكليف الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقال المصدر إن القرارات المتمثلة بتكليف قائمًا بالأعمال لشركة الإستثمارات النفطية والمعدنية وشركة مصافي عدن أُلغيت تمامًا.

وأشار المصدر إلى أن قرار إلغاء القرارات يأتي عملًا بالمرسوم الذي ينص على إلغاء أي تكليف أو تعيين يصدر من رئيس الحكومة دون موافقة جميع أعضاء مجلس القيادة بالإجماع والتوافق.

وأكد أن على ذلك الأمر فقد نص قرار الإلغاء بقاء الحال في الشركتين كما هو عليه سابقًا.