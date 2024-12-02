مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - كلمتك/خاص:ي

صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، بإلغاء جميع قرارات التكليف الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقال المصدر إن القرارات المتمثلة بتكليف قائمًا بالأعمال لشركة الإستثمارات النفطية والمعدنية وشركة مصافي عدن أُلغيت تمامًا.

وأشار المصدر إلى أن قرار إلغاء القرارات يأتي عملًا بالمرسوم الذي ينص على إلغاء أي تكليف أو تعيين يصدر من رئيس الحكومة دون موافقة جميع أعضاء مجلس القيادة بالإجماع والتوافق.

وأكد أن على ذلك الأمر فقد نص قرار الإلغاء بقاء الحال في الشركتين كما هو عليه سابقًا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الكشف عن حقيقة الظهور الجديد لهاني بن بريك(صدمة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق