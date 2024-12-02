أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك



علق الصحفي حسين عناب على استهداف مليشيا الحوثي بالطيران المسير؛ الأحياء السكنيه في محيط البنك المركزي السابق، قرب المنفذ الشرقي الذي ينتقل من خلاله المواطنون من وإلى مدينة تعز.

واكد عناب بالقول:‏ما يحدث في تعز اليوم هو نتيجة لصمت عالمي وتواطئ دولي تجاه إرهاب الحوثيين.

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واضاف في منشوره قائلاً:ابناء محافظة تعز وحماتها الأشاوس.. قادرون وحدهم على اقتلاع الحوثي بجذوره من اليمن عامة لا من تعز فقط.. وقريبا سيكون ذلك ان شاء الله