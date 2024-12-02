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أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

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أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - كلمتك: خاص

 


علق الصحفي حسين عناب على استهداف مليشيا الحوثي بالطيران المسير؛ الأحياء السكنيه في محيط البنك المركزي السابق، قرب المنفذ الشرقي  الذي ينتقل من خلاله المواطنون من وإلى مدينة تعز. 

واكد عناب بالقول:‏ما يحدث في تعز اليوم هو نتيجة لصمت عالمي وتواطئ دولي تجاه إرهاب الحوثيين.
..

واضاف في منشوره قائلاً:ابناء محافظة تعز وحماتها الأشاوس.. قادرون وحدهم على اقتلاع الحوثي بجذوره من اليمن عامة لا من تعز  فقط.. وقريبا سيكون ذلك ان شاء الله

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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