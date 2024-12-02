احمد علي يلقي كلمة هامة في ذكرى استشهاد والده الزعيم صالح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:23 مساءً -

وجَّه نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح كلمةً بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثاني من ديسمبر.. فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين..

الإخوة والأخوات: يا أبناء شعبنا اليمني الكريم أينما كنتم في الداخل والخارج

الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصاره

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته

في مثل هذا اليوم الثاني من ديسمبر عام 2017 بدأت كتابةُ فصولِ ملحمةٍ وطنيةٍ وإشراقةِ فجرٍ جديدٍ في التاريخ اليمني المعاصر... وهو اليوم الذي رسم فيه الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح، ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا، ورفاقهما الأبطال انطلاق شرارة ثورة ضد الكهنوت والاستبداد، عُمِّدت بدمائهم الزكية ليكون يومُ استشهادهم في الرابع من ديسمبر نقطةً مضيئةً في سِفر النضال والتضحيات الوطنية، ورسموا في هذا اليوم قصة ملهِمة ستظل تتذكرها الأجيال، مقترنة بالدفاع عن مبادئ الثورة والجمهورية والحرية والكرامة، ومن أجل الانتصار للشعب والوطن... وفي هذه المناسبة نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحيهما وكل الشهداء بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أنه سميع مجيب.

الإخوة والأخوات..

بدايةً نود أن نؤكد أنَّ دم الشهيد الزعيم وكل الأبطال الذين استشهدوا في هذا اليوم الحزين أمر لا يعني أسرهم فحسب، بل يعني الشعب اليمني كله، لأن الشهيد الزعيم ورفاقه استشهدوا وهم يدافعون ببسالة وشجاعة عن المبادئ الوطنية التي آمنوا بها، وعن حق الشعب في العيش بحرية وكرامة، ورفضاً لكل أشكال الطائفية والعنصرية والسلالية والتسلط بكل أشكاله وألوانه، دفاعاً عن الثورة والجمهورية والحرية والكرامة، وكانوا يدركون يقيناً ما هو الثمن الذي سيدفعونه وهم يخوضون معركة غير متكافئة ويذودون عن أنفسهم وشرفهم وكرامتهم، وعن حق الشعب في التحرر والعيش الكريم، وستظل تلك الملحمة البطولية التي خاضوها قصة تُروى للأجيال، وهي ملهمة لكل من يضحي في سبيل وطنه وشعبه، وقطعاً فإنَّ الحق لا يسقط بالتقادُم، ولكن لكل حين مقال ومقام، ودماء الشهيد علي عبدالله صالح ورفاقه هي امتداد لدماء كل شهداء الوطن الذين ضحوا في سبيله، ولم يتوانوا في تقديم أرواحهم فداءً في سبيل غايات وطنية عظيمة، ولكن أولويتنا الآن هي إنقاذ الوطن من الحال الذي وصل إليه، وإنقاذ الشعب من الغمَّة التي يعيشها، وإنقاذ الأجيال من مستقبل مظلم ينتظرهم إذا استمر الحال على ما هو عليه.

إخواني وأخواتي..

إن أكثر ما عانته شعوبنا العربية هو من تسلط تلك المليشيات المسلحة التي يتم تبنيها ودعمها من أجل إسقاط الأنظمة ونشر الفوضى وإثارة الفتن والبغضاء والأحقاد في أوساط الشعوب والدفع بالأمور إلى منزلقات خطرة ومدمرة تعاني منها الأوطان وتدفع بها نحو المهالك وقد رأينا أكثر من مثال على ذلك وفي أكثر من مكان.. فالميلشيات أياً كانت الشعارات أو اللافتات التي ترفعها إنما هي تخدم تلك الجهات التي أوجدتها وتلك الأجندة والمشاريع التي وجدت من أجلها، وهي تأتى على حساب الدولة ومؤسساتها وعلى حساب الأمن والاستقرار وتتعارض، حتماً، مع المصالح الوطنية ومع مفاهيم السيادة والاستقلال الوطني، ولا يأتي منها سوى الفوضى والخراب. وهذا ما عمل الزعيم الشهيد دوماً من أجل التحذير منه والتوعية بمخاطره ودفع ثمناً غالياً في سبيل قناعته.

ولهذا نمدُّ اليدَ للجميع للعمل معاً، من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني لتحقيق الغايات العظيمة، المتمثلة في إنقاذ الوطن واستعادة الدولة وإيجاد جيشٍ وطنيٍ واحدٍ يعمل تحت رايةٍ وطنيةٍ واحدةٍ هدفها مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، فلم يعد شعبنا يتحملُ المزيد من الانقسام والمعاناة والمآسي، وعلى القوى الوطنية الخيِّرة أن تتعالى على خلافاتها وتبايناتها، وأن تجعل مصلحة اليمن أولاً. وأن تعمل معاً على درب إنقاذ الوطن والشعب لضمان غدٍ أفضل لليمن وأجياله، ومن أجل أن يعمَّ أرجاءَ اليمن الأمنُ والسلامُ والتقدمُ والازدهار، وأن يعيش وطننا وشعبنا حياة كريمة كسائر شعوب العالم، وهو هدف وحق مشروع لا ينبغي التخلي عنهما تحت أي ظرف كان، وهذه أمانة يجب أن يتحمل مسؤوليتها كل وطني محب لوطنه ومدرك لواجباته، وليكون شعارنا معاً من أجل إنقاذ اليمن.

الإخوة والأخوات..

إنَّ الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح لم يكن يوماً مِلْكاً لنفسه أو أسرته، بل كان مِلكاً للشعب، وخلَّف إرثاً عظيماً من المواقف والإنجازات يتذكرها له الشعب الوفيُّ على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من تحمُّله مسؤولية قيادة مسيرة الوطن وكرَّس كل جهده من أجل أن ينتصر لكرامة وحرية الشعب وسلامة الوطن، وتوَّجَها بالتضحية بروحه من أجل أن لا يخيب ظن الشعب فيه، وكان من السهل عليه بعد أن ترك السلطة سلمياً، وحقن دماء اليمنيين، أن يعيش خارج الوطن منعَّماً مرفَّهاً، لكنه أبى إلا أن يكون ذلك القائد الوطني الشجاع، وأن يعيش في وطنه وبين شعبه، ورفض كل العروض والإغراءات التي قُدِّمت له، من أجل أن يكون بعيداً عن الوطن وهموم الشعب. هذا هو علي عبدالله صالح، الذي عرفه الشعب اليمني.

لذلك سنظل أوفياء ما حيينا لإرثه ومبادئه ومواقفه، مستلهمين نهجه الوطني ومستفيدين من كل الأخطاء والسلبيات، ومدركين كل متغيرات الواقع وما تقتضيه مصلحة الوطن والشعب، التي هي بوصلتنا وأساس قناعتنا فيما يتوجب عمله من أجل حاضر شعبنا ومستقبل أجياله، ومن أجل يمنٍ حُرٍ مزدهرٍ، ينعم بالأمان والسلام، ويتشارك مع كل أشقائه وأصدقائه كل ما فيه الخير والنماء للجميع.

الإخوة والأخوات..

لنجعل من يوم الثاني من ديسمبر محطة للتأمل والانطلاق نحو الأمام، متحررين من كل السلبيات والتعقيدات التي تحاول شدنا إلى الخلف أو تكبيلنا بحسابات أو مشاريع صغيرة عفا عليها الزمن، فنحن أبناء اليوم وأبناء الغد وأبناء هذا الشعب الجسور، الذي صنع لنفسه في غابر الأيام أمجاداً يزهو بها التاريخ، وهو قادر على أن يصنع لنفسه حاضراً ومستقبلاً، تمتد جسوراً مع أمجاده وحضارته، وحان الوقت أن يكون لليمن حضوره ودوره المحوري في محيطه العربي والإسلامي والدولي، وأن يشرق فجره الوضاء في كل الأرجاء، واليمن الذي نتطلع إليه هو يمن التسامح والتعايش... يمن الأمن والأمان والاستقرار... يمن العطاء والتقدم والازدهار... يمن المحبة والخير.

دمتم ودام الوطن حُراً عزيزاً كريماً

المجد والخلود لكل شهداء الوطن

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد علي عبد الله صالح – نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

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