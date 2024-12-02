حزب الإصلاح يبعث برسالة للشيخ محمد بن زايد - أخبار كلمتك

وجه محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح رسالة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لدولة الامارات العربية المتحدة
وقال اليدومي في رسالته:
صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الأكرم
تحية طيبة وبعد،،
يطيب لنا في التجمع اليمني للاصلاح أن نبعث إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لدولة الامارات العربية المتحدة ونهنئ من خلالكم شعب الامارات الشقيق بهذه المناسبة، حيث تشهد الامارات نهضة شاملة في كافة المجالات.
وهي مناسبة لنعرب عن تقديرنا لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، ونثمن أدوارها الداعمة للشعب اليمني وقيادته الشرعية.
نتمنى لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم وبلدكم دوام التقدم والازدهار.
وتقبلوا فائق تحياتنا،،
محمد عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح
الاثنين 2 ديسمبر 2024
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