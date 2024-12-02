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حزب الإصلاح يبعث برسالة للشيخ محمد بن زايد - أخبار كلمتك

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حزب الإصلاح يبعث برسالة للشيخ محمد بن زايد - أخبار كلمتك

حزب الإصلاح يبعث برسالة للشيخ محمد بن زايد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - كلمتك: خاص


 


وجه محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح رسالة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة اليوم الوطني  الـ53 لدولة الامارات العربية المتحدة


وقال اليدومي في رسالته:


‏صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان
   رئيس دولة الامارات العربية المتحدة            الأكرم


تحية طيبة وبعد،،
يطيب لنا في التجمع اليمني للاصلاح أن نبعث إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني  الـ53 لدولة الامارات العربية المتحدة ونهنئ من خلالكم شعب الامارات الشقيق بهذه المناسبة، حيث تشهد الامارات نهضة شاملة في كافة المجالات.
وهي مناسبة لنعرب عن تقديرنا لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، ونثمن أدوارها الداعمة للشعب اليمني وقيادته الشرعية.

نتمنى لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم وبلدكم دوام التقدم والازدهار.
وتقبلوا فائق تحياتنا،،

محمد عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح
الاثنين 2 ديسمبر 2024

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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