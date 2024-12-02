عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

أكدت مصادر محلية أن قصف مليشيا الحوثي بالطيران المسير على محافظة تعز مساء اليوم تسبب برعب كبير لدى السكان

و أوضحت مصادر في وقت سابق ان المليشيا استهدفت با الطيران المسير؛ الأحياء السكنيه في محيط البنك المركزي السابق، قرب المنفذ الشرقي الذي ينتقل من خلاله المواطنون من وإلى مدينة تعز.

