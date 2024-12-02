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عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

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عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - كلمتك: خاص

 

أكدت مصادر محلية أن قصف مليشيا الحوثي  بالطيران المسير على محافظة تعز مساء اليوم تسبب برعب كبير لدى السكان

و أوضحت مصادر في وقت سابق ان المليشيا استهدفت با الطيران المسير؛ الأحياء السكنيه في محيط البنك المركزي السابق، قرب المنفذ الشرقي  الذي ينتقل من خلاله المواطنون من وإلى مدينة تعز. 
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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