اسقاط طائرة مسيرة في لحج - أخبار كلمتك

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الجنوبية المشتركة، اليوم الإثنين، طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في سماء منطقة قرين شمال غرب المسيمير الحواشب بمحافظة لحج.

وقال مصدر عسكري، للمركز الإعلامي لمحور الحواشب، بان وحدة الدفاع الجوي التابعة للقوات الحزام الأمني والمشتركة الجنوبية، رصدت المسيرة الحوثية وهي تحوم في اجواء المنطقة، خلال محاولة المليشيات الإرهابية استخدامها لجمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات استهداف.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن القوات الجنوبية المشتركة نجحت في إسقاط المسيرة الحوثية، قبل وصولها إلى أهدافها ومنعها من تحقيق مهامها العدائية.

المركز الإعلامي لمحور الحواشب