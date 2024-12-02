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اسقاط طائرة مسيرة في لحج - أخبار كلمتك

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اسقاط طائرة مسيرة في لحج - أخبار كلمتك

اسقاط طائرة مسيرة في لحج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك/خاص:

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الجنوبية المشتركة، اليوم الإثنين، طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في سماء منطقة قرين شمال غرب المسيمير الحواشب بمحافظة لحج.

وقال مصدر عسكري، للمركز الإعلامي لمحور الحواشب، بان وحدة الدفاع الجوي التابعة للقوات الحزام الأمني والمشتركة الجنوبية، رصدت المسيرة الحوثية وهي تحوم في اجواء المنطقة، خلال محاولة المليشيات الإرهابية استخدامها لجمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات استهداف.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن القوات الجنوبية المشتركة نجحت في إسقاط المسيرة الحوثية، قبل وصولها إلى أهدافها ومنعها من تحقيق مهامها العدائية.

المركز الإعلامي لمحور الحواشب

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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