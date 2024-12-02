اول تحرك لوزير الاعلام ضد مجزرة السوق الشعبي - أخبار كلمتك

اعلن وزير الاعلام انطلاق حملة اعلامية لعموم ابناء اليمن تنديدا بهجوم حوثي استهدف سوقا في تعز .

واضاف بالقول :"

إلى أبناء اليمن الأحرار في الداخل والخارج، وإلى كل أحرار العالم:

إن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية لم تعد خافية على أحد، وآخرها المجزرة البشعة التي ارتكبتها يوم أمس في قرية البومية مديرية مقبنة بمحافظة تعز، باستهداف سوق شعبي بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، راح ضحيتها مدنيون أبرياء بين قتيل وجريح.

هذه الجريمة هي امتداد لمخطط دموي يستهدف اليمنيين جميعا، ندعوكم اليوم إلى الوقوف صفا واحدا لإدانة هذه الجريمة البشعة وفضح جرائم هذه المليشيا الإرهابية التابعة لايران .

الحملة تنطلق اليوم الاثنين الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن، على الوسم:

#مجزره_حوثيه_في_تعز

كونوا صوت الضحايا، وأوصلوا الحقيقة للعالم. معًا نواجه مشروع القتل والتدمير الحوثي وننتصر للحق والإنسانية