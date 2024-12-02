الرئاسي اليمني يوجه رسالة للرئيس الإماراتي - أخبار كلمتك

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء فرج البحسني رسالة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني



وجاء في رسالة البحسني التي رصدها محرر موقع كلمتك دون أي اضافة او تعديل عليه:

‏سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصادف 2 ديسمبر، أود أن أعبر لكم عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد ذكرى الاتحاد بين الإمارات السبع في عام 1971، حين اجتمعت لتأسيس دولة الإمارات تحت قيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

إن ما تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار بفضل قيادتكم الحكيمة يعد مثالاً يُحتذى به على مستوى العالم، ولقد أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً للتقدم والتطور في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الاستراتيجية والجهود المبذولة لتحقيق رفاهية وسعادة شعب الإمارات الشقيق.

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أثني على الجهود الكبيرة التي تبذلونها ضمن التحالف العربي لمساندة الحكومة الشرعية في اليمن في حربها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية، وكذلك الدعم والمشاركة الفعّالة في الكثير من المعارك ضد التنظيمات الإرهابية -وخصوصًا تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية- .. كما أشكر دولة الإمارات على المشاريع الإنسانية التي تنفذها عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة، مما يعكس الروح الإنسانية والتضامن الأخوي بين البلدين الشقيقين.

إن العلاقة الأخوية التي تجمع بين اليمن والإمارات هي علاقة متجذرة وعميقة، ونتطلع دائماً إلى تعزيزها وتوطيدها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

في الختام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادتكم الرشيدة ولشعب الإمارات الشقيق على ما تقدمونه من دعم ومساندة لأشقائكم في اليمن، وأسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والاستقرار وأن يحقق لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.