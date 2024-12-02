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محور تعز يكشف آخر تطورات العمليات العسكرية وعدد الغارات آلتي شنها الطيران - أخبار كلمتك

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محور تعز يكشف آخر تطورات العمليات العسكرية وعدد الغارات آلتي شنها الطيران - أخبار كلمتك

محور تعز يكشف آخر تطورات العمليات العسكرية وعدد الغارات آلتي شنها الطيران - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشف محور تعز العسكري آخر تطوارات المعارك مع مليشيا الحوثي بالمحافظة

وأكد محور تعز إحباط 16 محاولة تسلل للحوثيين في جبهات محافظة تعز خلال نوفمبر.

وقال محور تعز في بيان:
ضمن تصعيدها المتواصل استهدفت المليشيات الإرهابية مواقع الجيش بمختلف الأسلحة والطيران المسير ونفذت عدد من محاولات التسلل الفاشلة الى مواقع قواتنا قبل ان تعود مكبدة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

واضاف بالقول:وأحبطت قوات الجيش الوطني 16 محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة تعز خلال نوفمبر الماضي لترد الأخيرة باستهداف الاحياء السكنية والمدنيين.
وتمكنت قوات الجيش من قتل 4 من عناصر المليشيا فيما أصابت 6 آخرون خلال محاولات التسلل الفاشلة التي نفذتها.

موضحاً ان الميلشيات نفذت 55 عمليات استطلاع وقصف بالطيران المسير لمواقع الجيش والاحياء السكنية خلال ذات الفترة

محور تعز العسكري كشف أيضاً عن استهداف مليشيا الحوثي الاحياء السكنية بالدبابات والمدفعية بأكثر من خمسين قذيفة اسفرت عن اضرار كبيرة في منازل المواطنين

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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