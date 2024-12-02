قال الاقتصادي علي التويتي:عام 2019 و 2020 جمعت بلقيس الحداد وفتحية المحويتي مبلغ 137 مليار ريال ما يعادل 257 مليون دولار كان وقتها سعر البيتكوين 3000$.
واضاف: بهذا المبلغ تستطيع شراء 85,676 الف حبة بيتكوين سعرها اليوم 8,396,497,811 مليار دولار ما يعادل 4,475,333,333,333 ترليون ريال نسبة الارباح ارتفعت 3266% #التويتي
صدق او لاتصدق بلقيس الحداد وفتحية كادت تصل اموال المشتركين لديهم بصنعاء الى ٨مليار دولار وهذا ماحدث - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاقتصادي علي التويتي:عام 2019 و 2020 جمعت بلقيس الحداد وفتحية المحويتي مبلغ 137 مليار ريال ما يعادل 257 مليون دولار كان وقتها سعر البيتكوين 3000$.
قال الاقتصادي علي التويتي:عام 2019 و 2020 جمعت بلقيس الحداد وفتحية المحويتي مبلغ 137 مليار ريال ما يعادل 257 مليون دولار كان وقتها سعر البيتكوين 3000$.
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