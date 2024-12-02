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صدق او لاتصدق بلقيس الحداد وفتحية كادت تصل اموال المشتركين لديهم بصنعاء الى ٨مليار دولار وهذا ماحدث - أخبار كلمتك

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صدق او لاتصدق بلقيس الحداد وفتحية كادت تصل اموال المشتركين لديهم بصنعاء الى ٨مليار دولار وهذا ماحدث - أخبار كلمتك

صدق او لاتصدق بلقيس الحداد وفتحية كادت تصل اموال المشتركين لديهم بصنعاء الى ٨مليار دولار وهذا ماحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاقتصادي علي التويتي:عام 2019 و 2020 جمعت بلقيس الحداد وفتحية المحويتي مبلغ 137 مليار ريال ما يعادل 257 مليون دولار كان وقتها سعر البيتكوين 3000$.
واضاف: بهذا المبلغ تستطيع شراء 85,676 الف حبة بيتكوين سعرها اليوم 8,396,497,811  مليار دولار ما يعادل 4,475,333,333,333 ترليون ريال نسبة الارباح ارتفعت 3266% #التويتي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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